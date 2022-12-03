Машина в огне, водитель зажат... счет на секунды!

В американском штате Канзас после жесткого ДТП одна из машин загорелась. Полицейские едва успели вытащить обездвиженную женщину из-под перевернутого автомобиля.
51-летняя пострадавшая оказалась зажата под кроссовером. Полицейские и пожарные приподняли корпус легковушки и вытащили участницу аварии. По данным СМИ, она выжила и лечится от травм в больнице.
Женщина не смогла остановиться на перекрестке, и в ее внедорожник врезался другой автомобиль, после чего водитель потеряла управление и угодила в дерево.
В комментариях к видео люди удивляются, каким образом автомобиль оказался на парковке и почему женщина оказалась под машиной. Один из пользователей предположил, что шофер не была пристегнута, поэтому ее перебросило на заднее сиденье, а затем спасенная оказалась за пределами салона.
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Источник: New York Post
Фото: YouTube
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