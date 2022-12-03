Машина в огне, водитель зажат... счет на секунды!

Удивительно, что авария со столь катастрофическими последствиями произошла на небольшой парковке, где опытный водитель и разгоняться бы не решился.

В американском штате Канзас после жесткого ДТП одна из машин загорелась. Полицейские едва успели вытащить обездвиженную женщину из-под перевернутого автомобиля.

51-летняя пострадавшая оказалась зажата под кроссовером. Полицейские и пожарные приподняли корпус легковушки и вытащили участницу аварии. По данным СМИ, она выжила и лечится от травм в больнице.

Женщина не смогла остановиться на перекрестке, и в ее внедорожник врезался другой автомобиль, после чего водитель потеряла управление и угодила в дерево.

В комментариях к видео люди удивляются, каким образом автомобиль оказался на парковке и почему женщина оказалась под машиной. Один из пользователей предположил, что шофер не была пристегнута, поэтому ее перебросило на заднее сиденье, а затем спасенная оказалась за пределами салона.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: New York Post

Фото: YouTube