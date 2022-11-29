Несколько дней назад в сети появилась информация о начале испытаний прототипа Lada e-Largus…

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По сообщениям СМИ, такую машину заметили на полигоне АВТОВАЗа недалеко от Тольятти. Однако никаких фото- или видеодоказательств этого факта к публикациям не прилагалось. Они появились в начале текущей недели. Судя по опубликованному видео, прототип действительно существует.

Универсал в кросс-версии привезли на прицепе на территорию расположенного в Тольятти технопарка «Жигулевская долина». Характерная деталь автомобиля — у него нет выхлопной трубы.

Установочную партию электрических Ларгусов собираются собрать на заводе Лада Ижевск уже в следующем году. Машины будут делать по полному циклу, со сваркой и окраской. В дальней перспективе планируется полная локализация. По заявлениям главы АВТОВАЗа Максима Соколова, завод сможет выпускать до тысячи электро-Ларгусов в год — если спрос будет высоким.

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Источник: Журнал Автоброкер

Фото: скриншот видео vk.com/broker_samara