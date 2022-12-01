Пешеход в темноте — со светоотражающими элементами и без них (видео) — журнал За рулем

Пешеход в темноте — со светоотражающими элементами и без них (видео)

Тот случай, когда вирусное видео подоспело точно к сезону.

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Снег в некоторых регионах еще не выпал, да и с его появлением проблема видимости в темное время суток, учитывая посредственную освещенность улиц в российской глубинке, кардинальным образом не решается. Ролик наглядно показывает пользу световозвращающих элементов на одежде.

Кому-то они реально могут спасти жизнь. На вечерней или ночной дороге пешеход из неясного темно-серого пятна превращается в скопление ярких «светлячков». Времени среагировать у водителя становится гораздо больше.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: Unsplash, depositphotos.com

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