Дерзкий сибирский дрифтер попал на штраф (видео)

Один из российских «городов правого руля» вновь оказался в центре внимания соцсетей.

Случилось это в связи с опасным дорожным эпизодом, заснятым видеорегистратором на уходящей неделе.

Не секрет, что особенная любовь к езде боком просыпается у доморощенных уличных гонщиков с приходом зимы. Этот Toyota Mark II под управлением 29-летнего гражданина едва не устроил форменный кавардак на одной из улиц Иркутска.

Незамеченными действия водителя не остались.

При осмотре инспекторы выявили не соответствующий требованиям регистрационный знак, тонировку не по ГОСТу и не соответствующие спецификациям завода-изготовителя колеса и элементы кузова. Далее выяснилось, что есть проблемы и со страховкой.

«Гонщику» было вручено четыре протокола.

К счастью, от его действий никто не пострадал.

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога