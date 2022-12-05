Дерзкий сибирский дрифтер попал на штраф (видео)

Случилось это в связи с опасным дорожным эпизодом, заснятым видеорегистратором на уходящей неделе.
Не секрет, что особенная любовь к езде боком просыпается у доморощенных уличных гонщиков с приходом зимы. Этот Toyota Mark II под управлением 29-летнего гражданина едва не устроил форменный кавардак на одной из улиц Иркутска.
Незамеченными действия водителя не остались.
При осмотре инспекторы выявили не соответствующий требованиям регистрационный знак, тонировку не по ГОСТу и не соответствующие спецификациям завода-изготовителя колеса и элементы кузова. Далее выяснилось, что есть проблемы и со страховкой.
«Гонщику» было вручено четыре протокола.
К счастью, от его действий никто не пострадал.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ВКонтакте / Главная дорога