На редком сегодня Teledyne Continental 1981 года, один из которых выставлен на аукцион.

Материалы по теме Бронемашины для СВО начали выпускать в Воронеже

Имя Hummer стало нарицательным, но все могло сложиться совсем иначе.

В 1979 году Армия США заказала многоцелевой колесный автомобиль — HMMWV, и несколько компаний откликнулись на тендер. Победителем стал AM General. Но участвовала и компания Teledyne Continental со своим Cheetah.

Дизайн Cheetah был разработан компанией Mobility Technology International — дочерней компанией Chrysler, которая, кстати, разработала Lamborghini Cheetah 1977 года.

Cheetah оснащался 5,9-литровым бензиновым двигателем V8 и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Но армия хотела дизельный силовой агрегат. В результате Cheetah оснастили 6,9-литровым дизельным двигателем V8 от International Harvester.

Дальше все как в тумане. Teledyne Continental заявил о создании 11 прототипов, среди которых, по-видимому, были версии с мягким верхом, машина скорой помощи и боевой автомобиль с оружием.

Прототипы были доставлены на испытания в 1982 году. Однако компании не удалось получить желанный государственный контракт, и модель канула в Лету.

И вот Teledyne Continental Cheetah снова в центре внимания — один из них будет продан с аукциона в январе. Машина имеет алюминиевый кузов, окрашена в оливково-зеленый цвет, который контрастирует с черными арками крыльев.

Материалы по теме Тяжелый робот «Штурм» — ждем в зоне СВО

Выставленный на аукцион экземпляр оснащен передним бампером из труб, полным приводом (само собой), у него черный мягкий верх, черные боковые подножки, короткая грузовая платформа, пятиспицевые колеса с шинами Goodyear Wrangler GS—A.

Аукционной оценки нет, но стоимость будет приличной, так как автомобиль обязательно заинтересует военных коллекционеров.

В Армию РФ поступили новые боевые машины. Также готовится уникальная техника, способная воевать в самые лютые морозы.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Аукцион Mecum