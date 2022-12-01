Грязные танцы: компания молодых людей станцевала на крыше припаркованного авто

Группа молодых людей не нашла более подходящего для танцев места, чем крыша припаркованного во дворе дома автомобиля.
Компания распивала напитки, и, судя по видео, в какой-то момент им стало скучно — они решили разнообразить томный вечер танцами, выбрав для этого ВАЗ-2109.
Трое мужчин забрались на крышу автомобиля и начали танцевать. К ним планировал присоединиться еще один «танцор», но он не смог забраться туда.
Спустя некоторое время все сели в автомобиль и начали таранить стоящий на дороге мусорный бак. О том, что было дальше, неизвестно.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Telegram-канал «В Татарстане поймут»