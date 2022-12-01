Грязные танцы: компания молодых людей станцевала на крыше припаркованного авто

Инцидент произошел в городе Нижнекамске.

Материалы по теме Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

Группа молодых людей не нашла более подходящего для танцев места, чем крыша припаркованного во дворе дома автомобиля.

Компания распивала напитки, и, судя по видео, в какой-то момент им стало скучно — они решили разнообразить томный вечер танцами, выбрав для этого ВАЗ-2109.

Трое мужчин забрались на крышу автомобиля и начали танцевать. К ним планировал присоединиться еще один «танцор», но он не смог забраться туда.

Спустя некоторое время все сели в автомобиль и начали таранить стоящий на дороге мусорный бак. О том, что было дальше, неизвестно.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram-канал «В Татарстане поймут»