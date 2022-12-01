Эта марка готовится покорить Россию. Она новая, но... вы ее знаете!

Компания Geely запатентовала в России новый кроссовер, в котором узнается Livan 9.

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Это совсем свежая новинка, презентованная вместе с младшим Livan 7 в июне 2022 года на автосалоне в Чунцине. Напомним, что Livan — это фактически бывший Lifan, после банкротства приобретенный и преобразованный как раз холдингом Geely.

Технические характеристики пока не раскрываются, но известно, что в России планировалось продавать как электрические, так и бензиновые версии модели. Livan 9, с которого должна начаться российская экспансия бренда, создан на базе серийного паркетника Geely Haoyue с габаритной длиной 4,8 м, тремя рядами сидений и передним приводом.

По озвученным еще летом планам, на рынок Китая такие машины выйдут в самом конце 2022 года, а уже в 2023-м должны появиться и у нас.

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Источник: ФИПС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, Роспатент