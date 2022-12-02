Машина застряла в сугробе — проехать или помочь? Как отвечают люди — журнал За рулем

Машина застряла в сугробе — проехать или помочь? Как отвечают люди

Утренний снегопад, все спешат на работу. Одна машина застряла в сугробе. Ваши действия?

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Такую ситуацию мы предложили к рассмотрению подписчикам «За рулем» в Viber. И это уже становится доброй традицией: аудитория нашего издания снова приятно удивила! Около 6% из 4266 ответивших сказали, что спешат, поэтому проедут мимо — найдутся и другие помощники.

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Машина застряла в сугробе — проехать или помочь? Как отвечают люди

Среди комментариев можно встретить такие: «вдали от цивилизации помогу, а в городе — тороплюсь» и «помогу, если есть время и возможность». Однако большинство — 77%! — выбрали вариант ответа «Остановлюсь и помогу вытолкать». А еще 17% наших подписчиков даже готовы предложить трос и лопату, потому что возят их с собой. Браво!

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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