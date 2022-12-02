Такую ситуацию мы предложили к рассмотрению подписчикам «За рулем» в Viber. И это уже становится доброй традицией: аудитория нашего издания снова приятно удивила! Около 6% из 4266 ответивших сказали, что спешат, поэтому проедут мимо — найдутся и другие помощники.
«За рулем» в Viber — подписаться!
Среди комментариев можно встретить такие: «вдали от цивилизации помогу, а в городе — тороплюсь» и «помогу, если есть время и возможность». Однако большинство — 77%! — выбрали вариант ответа «Остановлюсь и помогу вытолкать». А еще 17% наших подписчиков даже готовы предложить трос и лопату, потому что возят их с собой. Браво!
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.