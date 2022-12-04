Самый молодой российский миллиардер судится с Porsche

Он рассчитывает на компенсацию в 40 миллионов рублей.

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26-летний Дени Бажаев подал в суд на компанию Porsche, чтобы отсудить у нее почти 40 миллионов рублей. Он хочет расторгнуть договор купли-продажи гибридного автомобиля Porsche Cayenne Turbo.

По словам Бажаева, шикарная машина постоянно ломалась, а дилерский центр из-за проблем с запчастями в РФ не смог ее отремонтировать. Бизнесмен надеется вернуть 39 миллионов 110 тысяч рублей.

Бажаев — единственный сын основателя финансово-промышленной группы «Альянс» Зии Бажаева, который погиб при крушении Як-40 в 2000 году в Шереметьево. От отца Дени перешло многомиллиардное состояние.

Бажаев младший входит в список 200 богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes.

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Источник: Mash

Фото: Porsche