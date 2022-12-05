Nissan хочет выйти из альянса с Renault. По важной причине

Nissan Motor Co. готова отказаться от альянса с Renault SA на фоне опасений, что французский автопроизводитель хочет передать лицензию на сотни совместно разработанных запатентованных технологий другим игрокам, включая нового китайского партнера Geely.
Совет директоров и руководство Nissan недавно выразили обеспокоенность по поводу планов Renault в отношении интеллектуальной собственности, сообщили информированные источники.
Совместная интеллектуальная собственность включает около 500 новационных технологий, в том числе в таких областях, как электрификация авто, автономное вождение, гибридные силовые агрегаты, твердотельные батареи, системы безопасности, программное обеспечение для управления батареями и другие ноу-хау, необходимые для развития автономного вождения.
В ноябре Renault SA и китайский холдинг Geely договорились о создании совместного предприятия по производству двигателей. Nissan видит тут риски и ищет гарантии того, что ключевые технологии будут защищены в рамках любой сделки с китайской стороной.
О переговорах
Переговоры о реорганизации альянса Renault-Nissan ведутся уже на протяжении нескольких месяцев. Renault собирается сократить свою долю в Nissan до 15% с нынешних 43%. Взамен Nissan должен инвестировать от 500 до 750 млн долларов в долю в новом подразделении электромобилей под названием Ampere, которое Renault планирует создать.
- Вместо АВТОВАЗа Renault нашла нового партнера.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: bloomberg.com
Фото: depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.