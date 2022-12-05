Nissan хочет выйти из альянса с Renault. По важной причине

Японский производитель опасается, что из-за объявленного сотрудничества Renault с Geelу китайский производитель получит доступ к нескольким совместно разработанным технологиям.

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Nissan Motor Co. готова отказаться от альянса с Renault SA на фоне опасений, что французский автопроизводитель хочет передать лицензию на сотни совместно разработанных запатентованных технологий другим игрокам, включая нового китайского партнера Geely.

Совет директоров и руководство Nissan недавно выразили обеспокоенность по поводу планов Renault в отношении интеллектуальной собственности, сообщили информированные источники.

Совместная интеллектуальная собственность включает около 500 новационных технологий, в том числе в таких областях, как электрификация авто, автономное вождение, гибридные силовые агрегаты, твердотельные батареи, системы безопасности, программное обеспечение для управления батареями и другие ноу-хау, необходимые для развития автономного вождения.

В ноябре Renault SA и китайский холдинг Geely договорились о создании совместного предприятия по производству двигателей. Nissan видит тут риски и ищет гарантии того, что ключевые технологии будут защищены в рамках любой сделки с китайской стороной.

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О переговорах

Переговоры о реорганизации альянса Renault-Nissan ведутся уже на протяжении нескольких месяцев. Renault собирается сократить свою долю в Nissan до 15% с нынешних 43%. Взамен Nissan должен инвестировать от 500 до 750 млн долларов в долю в новом подразделении электромобилей под названием Ampere, которое Renault планирует создать.

Вместо АВТОВАЗа Renault нашла нового партнера.



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Источник: bloomberg.com

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