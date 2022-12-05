«Премиум» сравнялся по цене с бюджетными авто: интересно почему?

Стоит ли сейчас покупать люксовые машины, объяснил автоэксперт.

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Владение автомобилем премиум-класса — мечта многих автомобилистов. И, казалось бы, сейчас для этого самый благоприятный период: по оценке вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, автомобили с пробегом класса люкс на российском рынке теперь стоят почти столько же, сколько бюджетные подержанные машины.

«Это общемировая практика, когда люксовые автомобили, особенно старше десяти лет, дешевеют быстрее, чем автомобили эконом-класса. В России цены, возможно, упали еще больше, потому что сейчас у людей не в приоритете покупка дорогостоящих авто, основной спрос приходится на бюджетный сегмент», — рассказал автоэксперт.

Вместе с тем Хайцеэр предостерег от покупки дорогих автомобилей в нынешнее время, так как, к примеру, тормозные колодки на отдельные модели могут стоить 30 тыс. рублей, в то время как на бюджетные машины —- 3 тыс. рублей. Кроме того, в случае серьезной поломки в таком авто дальнейшая эксплуатация автомобиля может стать нереальной.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС