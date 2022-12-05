Новый Hyundai Santa Fe — каким будет салон — журнал За рулем

Новый Hyundai Santa Fe - каким будет салон

Как и внешность, интерьер кроссовера изменится до неузнаваемости, и в лучшую сторону.

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Кажется, что новый дизайн Hyundai Santa Fe вдохновлен Land Rover Discovery — квадратно, внедорожно, монументально. Но казаться так будет, пожалуй, до тех пор, пока автомобиль не скинет камуфляж — в деталях он вряд ли будет повторяться. Или будет?

Фотографии внешности новинки появились в сети в прошлом месяце. Теперь стали доступны снимки салона. Кажется, это скриншоты видео. На них видно рулевое колесо в стиле Land Rover и большой изогнутый дисплей панели приборов. Естественно, это два или более мониторов, объединенных стилистически в один — цифровая панель приборов и тачскрин мультимедийной системы.

Новый Hyundai Santa Fe — каким будет салон

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Также видны узкие дефлекторы климатической системы, а ниже — управление климатом.

Новый Hyundai Santa Fe — каким будет салон

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Hyundai пока даже не намекал на линейку двигателей и силовых установок нового Santa Fe. Учитывая, что компания закрыла отдел, занимавшийся разработкой двигателей внутреннего сгорания, ничего принципиально нового ожидать не стоит. Вероятно, моторы будут теми же.

Это, например, 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 193 л.с., 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 285 л.с., гибрид на базе 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 230 или 265 л.с. и другие знакомые агрегаты.

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Фото: Carscoops.com, Hyundai

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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