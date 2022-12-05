Новый Hyundai Santa Fe - каким будет салон

Как и внешность, интерьер кроссовера изменится до неузнаваемости, и в лучшую сторону.

Кажется, что новый дизайн Hyundai Santa Fe вдохновлен Land Rover Discovery — квадратно, внедорожно, монументально. Но казаться так будет, пожалуй, до тех пор, пока автомобиль не скинет камуфляж — в деталях он вряд ли будет повторяться. Или будет?

Фотографии внешности новинки появились в сети в прошлом месяце. Теперь стали доступны снимки салона. Кажется, это скриншоты видео. На них видно рулевое колесо в стиле Land Rover и большой изогнутый дисплей панели приборов. Естественно, это два или более мониторов, объединенных стилистически в один — цифровая панель приборов и тачскрин мультимедийной системы.

Также видны узкие дефлекторы климатической системы, а ниже — управление климатом.

Материалы по теме Бывший дизайнер АЗЛК высказался о новом Москвиче

Hyundai пока даже не намекал на линейку двигателей и силовых установок нового Santa Fe. Учитывая, что компания закрыла отдел, занимавшийся разработкой двигателей внутреннего сгорания, ничего принципиально нового ожидать не стоит. Вероятно, моторы будут теми же.

Это, например, 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 193 л.с., 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 285 л.с., гибрид на базе 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 230 или 265 л.с. и другие знакомые агрегаты.

Toyota показала новый Grand Highlander — чем он лучше внедорожника Toyota Land Cruiser 300?

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Carscoops.com, Hyundai