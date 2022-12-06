Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто» — журнал За рулем

Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

Речь о машинах узбекского производства: Нексии, Кобальте, Спарке и т. д. В своем заявлении производитель подчеркивает, что не имеет к этому отношения.

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Параллельный импорт: о чем должны помнить покупатели таких машин

Автопредприятие UzAvto Motors (бывшее GM Uzbekistan, Асака, Узбекистан) подтвердило в Телеграм-канале поставки частными лицами своей продукции в Россию в рамках механизма параллельного импорта.

Ранее СМИ сообщили, что модели Chevrolet, произведенные в Узбекистане, начали массово предлагаться в автосалонах и онлайн в ряде российских городов. Якобы поставки машин возобновились.

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В UzAuto Motors подчеркивают, что перестали отгружать авто в Россию, а официальный дистрибьютор компании «Келес Рус» приостановил работу.

Компания отметает обвинения в скрытом экспорте автомобилей в Россию. Производитель не имеет к этому отношения, речь идет о частных поставках в рамках механизма «параллельного импорта», который разрешен в России «ввиду последних событий». Для этого не требуется Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), чем уже пользуются многие российские предприниматели, говорится в сообщении.

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В «УзАвто» отмечают отдельные факты приобретения одним лицом большого количества автомобилей. Однако компания UzAuto Motors, а также все предприятия по производству автомобилей Chevrolet «ведут свою деятельность в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors».

Источник: Telegram-канал UzAvto Motors

Фото: UzAuto Motors

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