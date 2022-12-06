Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

Автопредприятие UzAvto Motors (бывшее GM Uzbekistan, Асака, Узбекистан) подтвердило в Телеграм-канале поставки частными лицами своей продукции в Россию в рамках механизма параллельного импорта.
Ранее СМИ сообщили, что модели Chevrolet, произведенные в Узбекистане, начали массово предлагаться в автосалонах и онлайн в ряде российских городов. Якобы поставки машин возобновились.
В UzAuto Motors подчеркивают, что перестали отгружать авто в Россию, а официальный дистрибьютор компании «Келес Рус» приостановил работу.
Компания отметает обвинения в скрытом экспорте автомобилей в Россию. Производитель не имеет к этому отношения, речь идет о частных поставках в рамках механизма «параллельного импорта», который разрешен в России «ввиду последних событий». Для этого не требуется Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), чем уже пользуются многие российские предприниматели, говорится в сообщении.
В «УзАвто» отмечают отдельные факты приобретения одним лицом большого количества автомобилей. Однако компания UzAuto Motors, а также все предприятия по производству автомобилей Chevrolet «ведут свою деятельность в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors».
- Как работает гарантия на авто в нынешних условиях, выяснил «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: Telegram-канал UzAvto Motors
Фото: UzAuto Motors
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.