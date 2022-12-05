Лучшие автомобильные дизайнеры бесплатно обучают своему искусству в интернете

Курс уже начали выкладывать в Сеть. Преподают шеф-дизайнеры Tesla, Chrysler, Stellantis и других автомобильных компаний.

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Находящийся в Лос-Анджелесе Petersen Automotive Museum и IT-компания Yellowbrick собираются выложить совершенно бесплатный онлайн-курс Auto Design and Sketching. Курс уже стартовал на этой неделе, и он позволяет каждому научиться дизайну у лучших автомобильных дизайнеров мира.

В течение нескольких месяцев в Сеть будут последовательно выкладываться три курса: принципы и история дизайна (Design Principles and History), тематические исследования (Famous Case Studies) и непосредственно курс рисования (Let's Draw). Преподавать будут Франц фон Хольцхаузен (главный дизайнер Tesla Motors), Ральф Жиль (директор по дизайну Stellantis), Кристин Фейелл (гендиректор Chrysler), Франческ Аренас (директор по дизайну Hispano Suiza), Роман Ингес (преподаватель Art Center College of Design) и другие.

Чтобы начать проходить курс, нужно зарегистрироваться на сайте Yellowbrick.com/autodesign, получить письмо с данными для входа — и начать обучаться в удобном для вас темпе.

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Источник: carscoops.com

Видео: Youtube

Фото: depositphotos.com