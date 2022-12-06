УАЗ Patriot и Pickap лишили автомата

Дилеры приостановили прием заказов на Патриот и Пикап с АКП.

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Появилась информация, что заказы на версии Патриота и Пикапа с автоматической коробкой передач временно приостановлены. Скорее всего, это связано с санкциями Евросоюза, запретившими поставки французских коробок передач Punch Powerglide 6L50 на Ульяновский автозавод.

Однако на УАЗе, как и на других производствах, пытаются заместить компонентную базу. Уже начали ставить на машины китайскую пятиступенчатую механику от BAIC, вероятно, что со временем найдут замену и автоматам.

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В наличии у дилеров еще есть некоторое количество Пикапов и Патриотов с автоматической коробкой передач, но запасы подходят к концу.

На официальном сайте машины еще значатся: так, УАЗ Патриот с АКП предлагали в комплектациях: «Комфорт Автомат», «Люкс Автомат» и «Люкс Премиум Автомат» (от 1 935 000 до 2 140 000 рублей), а УАЗ Пикап в «Комфорт Автомат» и «Люкс Премиум» (от 2 025 000 до 2 240 000 рублей).

Источник: «Автоновости дня».

Фото: Анастасия Сорокина/Unsplash

