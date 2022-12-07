В топовой комплектации автомобиль стоит 1 млн рублей.

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В продаже появились японские кроссоверы Suzuki Ignis — рестайлинговый вариант третьего поколения.

Стоимость машин составляет от 620 тысяч до 1 млн рублей, и в любой версии они имеют богатое оснащение. Автомобили можно назвать условно новыми, так как их пробег составляет 8–15 тысяч километров.

Кроссоверы оснащены гибридной силовой установкой, в основе которой — 1,2-литровый бензиновый двигатель. Мощность достигает 91 л.с., а передается она на все колеса через вариатор.

Suzuki Ignis — очень компактный автомобиль. Его длина всего 3,7 метра, что на 4 см меньше, чем у Лады Нивы Легенды. Но оснащение гораздо богаче.

В оснащение кроссовера входят: система старт-стоп, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, светодиодная оптика, датчик света, электропривод и подогрев боковых зеркал, управление аудиосистемой на руле, электроподогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники на всех дверях, 6 подушек безопасности.

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Среди систем безопасности и помощи водителю — антиблокировочная, распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, система стабилизации, антипробуксовочная, круиз-контроль, автоматическое торможение.

Также автомобиль оборудован климат-контролем и аудиосистемой, а в багажнике есть специальный ящик для мелочей.

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Фото: Suzuki