Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — журнал За рулем

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России

В топовой комплектации автомобиль стоит 1 млн рублей.

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В продаже появились японские кроссоверы Suzuki Ignis — рестайлинговый вариант третьего поколения.

Стоимость машин составляет от 620 тысяч до 1 млн рублей, и в любой версии они имеют богатое оснащение. Автомобили можно назвать условно новыми, так как их пробег составляет 8–15 тысяч километров.

Кроссоверы оснащены гибридной силовой установкой, в основе которой — 1,2-литровый бензиновый двигатель. Мощность достигает 91 л.с., а передается она на все колеса через вариатор.

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России

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Suzuki Ignis — очень компактный автомобиль. Его длина всего 3,7 метра, что на 4 см меньше, чем у Лады Нивы Легенды. Но оснащение гораздо богаче.

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России

В оснащение кроссовера входят: система старт-стоп, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, светодиодная оптика, датчик света, электропривод и подогрев боковых зеркал, управление аудиосистемой на руле, электроподогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники на всех дверях, 6 подушек безопасности.

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России

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Среди систем безопасности и помощи водителю — антиблокировочная, распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, система стабилизации, антипробуксовочная, круиз-контроль, автоматическое торможение.

Также автомобиль оборудован климат-контролем и аудиосистемой, а в багажнике есть специальный ящик для мелочей.

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Фото: Suzuki

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России

В топовой комплектации автомобиль стоит 1 млн рублей.

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — фото 1376016Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — фото 1376013Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — фото 1376015Японский кроссовер за 620 000 — уже в России
Японский кроссовер за 620 000 — уже в России

В топовой комплектации автомобиль стоит 1 млн рублей.

Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — фото 1376015Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — фото 1376013Японский кроссовер за 620 000 — уже в России — фото 1376016Японский кроссовер за 620 000 — уже в России
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