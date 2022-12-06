Осторожно: могут развести на каршеринге, даже если вы им не пользуетесь!

Очередной вариант отъема средств у честных граждан появился в Москве.

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Источник приводит историю Вероники, которую окликнула девочка 10–12 лет из припаркованной машины каршеринга.

Когда девушка подошла, девочка заплакала, а сидящая рядом женщина сказала, что дочь — инвалид, которая не может ходить и долго сидеть.

По ее словам, она везла девочку в больницу, но торопилась и собрала множество штрафов — и теперь оператор каршеринга требует их погасить. На все, вместе с процентами и оплатой простоя, требуется 190 тысяч рублей.

Сидящие в машине были столь убедительны, что Вероника за несколько транзакций перевела требуемую сумму. О том, что стала жертвой мошенников, она догадалась уже после их отъезда.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram / Baza

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