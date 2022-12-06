Осторожно: могут развести на каршеринге, даже если вы им не пользуетесь! — журнал За рулем

Осторожно: могут развести на каршеринге, даже если вы им не пользуетесь!

Очередной вариант отъема средств у честных граждан появился в Москве.

Материалы по теме
В Сети показали новый мотоцикл Урал — сколько он стоит?

Источник приводит историю Вероники, которую окликнула девочка 10–12 лет из припаркованной машины каршеринга.

Когда девушка подошла, девочка заплакала, а сидящая рядом женщина сказала, что дочь — инвалид, которая не может ходить и долго сидеть.

По ее словам, она везла девочку в больницу, но торопилась и собрала множество штрафов — и теперь оператор каршеринга требует их погасить. На все, вместе с процентами и оплатой простоя, требуется 190 тысяч рублей.

Сидящие в машине были столь убедительны, что Вероника за несколько транзакций перевела требуемую сумму. О том, что стала жертвой мошенников, она догадалась уже после их отъезда.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram / Baza

Фото: Unsplash, depositphotos.com

Наше новое видео
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров279
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: