Россиянка наказала службу доставки за шум и пыхтение под окнами

Жительница Петербурга через суд получила компенсацию.

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Жительница Северной столицы пожаловалась в суд, что фирма по доставке питания постоянно что-то с грохотом загружает и разгружает у нее под окнами, а из-за выхлопных газов от ее машин буквально нечем дышать.

В иске она отметила, что контакт с отравленной средой вызывает общее ослабление организма у нее и ее детей.

Кроме того, уровень шума с улицы превышает допустимый, из-за чего нет возможности нормально выспаться.

Суд с ее доводами согласился и взыскал в ее пользу 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Нужную сумму списали с банковского счета фирмы и перечислили женщине.

Примечательно, что компанию до этого уже трижды штрафовали за шум.

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Источник: Фонтанка.ру

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