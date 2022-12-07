Россиянка наказала службу доставки за шум и пыхтение под окнами

Жительница Северной столицы пожаловалась в суд, что фирма по доставке питания постоянно что-то с грохотом загружает и разгружает у нее под окнами, а из-за выхлопных газов от ее машин буквально нечем дышать.
В иске она отметила, что контакт с отравленной средой вызывает общее ослабление организма у нее и ее детей.
Кроме того, уровень шума с улицы превышает допустимый, из-за чего нет возможности нормально выспаться.
Суд с ее доводами согласился и взыскал в ее пользу 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Нужную сумму списали с банковского счета фирмы и перечислили женщине.
Примечательно, что компанию до этого уже трижды штрафовали за шум.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Фонтанка.ру
Фото: Unsplash, depositphotos.com