Авто поставят на учет без ОСАГО: вот кого это коснется

Техосмотр для регистрационных действий тоже не понадобится.

Транспортное средство можно будет зарегистрировать в ГИБДД без ОСАГО до 1 января 2024 года на территориях новых регионов России.

«Регистрация транспортных средств осуществляется:… без обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при предоставлении государственных услуг на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области — до 1 января 2024 г.», — говорится в официальном документе.

Сейчас для регистрации нового транспортного средства, которое не было зарегистрировано в ГИБДД, нужны, помимо прочего, паспорт транспортного средства и полис ОСАГО.

Кроме того, ряд жителей этих регионов смогут заменить национальные водительские права на российские без экзаменов и медосвидетельствования в срок до 1 января 2026 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Портал правовой информации

Фото: АГН «Москва»