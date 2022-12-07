Водители стали больше тратиться на незамерзайку. И вот почему — журнал За рулем

Водители стали больше тратиться на незамерзайку. И вот почему

Также чаще стали покупать щетки стеклоочистителя.

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В этом году ноябрь в центральных регионах оказался холоднее, чем в прошлом году, что привело к резкому росту спроса отечественных водителей на незамерзайку и щетки-дворники, отмечают исследователи аналитического ресурса «Чек Индекс».

При этом стоимость этих товаров, в среднем, выросла на 20%.

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Сейчас, согласно данным ресурса, средняя цена зимней омывайки составляет 323 рубля, средний чек на щетки — 772 рубля.

Щетки стали покупать на 7% чаще, чем в прошлом году, незамерзайку — на 14% чаще.

Подорожали в этом году и аккумуляторы — в среднем на 3%, до 4157 рублей, а вот объём их продаж оказался на 30% ниже.

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Средняя стоимость условного «зимнего набора» (щетки стеклоочистителя, аккумулятор, незамерзающая жидкость) составила в ноябре 5253 рубля, что на 6% выше уровня прошлого года.

Эксперты также отмечают, что на рост спроса на эти товары повлияло развитие внутреннего туризма и увеличение объема самостоятельных путешествий россиян.

Источник: 1prime.ru

Фото: Андрей Пьянков/VK

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