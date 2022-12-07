Водители стали больше тратиться на незамерзайку. И вот почему

В этом году ноябрь в центральных регионах оказался холоднее, чем в прошлом году, что привело к резкому росту спроса отечественных водителей на незамерзайку и щетки-дворники, отмечают исследователи аналитического ресурса «Чек Индекс».
При этом стоимость этих товаров, в среднем, выросла на 20%.
Сейчас, согласно данным ресурса, средняя цена зимней омывайки составляет 323 рубля, средний чек на щетки — 772 рубля.
Щетки стали покупать на 7% чаще, чем в прошлом году, незамерзайку — на 14% чаще.
Подорожали в этом году и аккумуляторы — в среднем на 3%, до 4157 рублей, а вот объём их продаж оказался на 30% ниже.
Средняя стоимость условного «зимнего набора» (щетки стеклоочистителя, аккумулятор, незамерзающая жидкость) составила в ноябре 5253 рубля, что на 6% выше уровня прошлого года.
Эксперты также отмечают, что на рост спроса на эти товары повлияло развитие внутреннего туризма и увеличение объема самостоятельных путешествий россиян.
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Источник: 1prime.ru
Фото: Андрей Пьянков/VK
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