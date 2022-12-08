Как сдержать цены на новые автомобили

Эксперт рассказал, какие инструменты есть у правительства, чтобы выполнить поручение президента.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль над формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Это поручение стало результатом совещания Путина с правительством 16 ноября 2022 года. Тогда президент говорил о необходимости следить за ценами на автомобили. Теперь это не просто разговоры.

Согласно документу, Правительству Российской Федерации необходимо принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально.

Также правительство должно обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения (тоже ежеквартально).

Но как это будет работать и к чему приведет? За ответом на эти и другие вопросы следует обратиться к эксперту.

главный редактор журнала «За рулем»:

— Теперь, если я правильно пониманию, Михаил Мишустин (назначен ответственным) должен предложить некий механизм регулирования или, по крайней мере, отслеживания цен.

Понятно, что Росстат и так отслеживает индексы потребительских цен — есть целая методология. Например, отдельно отслеживаются новые отечественные автомобили, новые иномарки, новые иномарки, собранные на российских заводах, подержанные иномарки...

Но отслеживание — это лишь констатация факта. Судя по поручению, будет выведен некий индекс (средняя температура/цена по больнице), относительно которого будет задаваться коридор или верхняя планка. Допустим, в 2023 году машины должны подорожать не больше, чем на размер инфляции относительно цен 2022 года. Или, допустим, в 2023 году машины вообще не должны дорожать. Или, что еще лучше, новые автомобили должны подешеветь на 10%.

Вывести среднюю цену на все автомобили невозможно. Значит, будут отслеживать цены по конкретным маркам и моделям? А если новая модель заменяет старую? А если курс рубля скакнет?

При расчете индекса можно учитывать:

отпускные цены производителей (они прозрачны);

прайс-листы дилеров (почти прозрачны);

фактические цены по договорам купли-продажи, с учетом цен допоснащения (при желании можно контролировать).

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При любом подходе возможны варианты. Запретить производителям поднимать отпускные цены? Но тогда они не смогут увеличивать зарплаты и закупать сырье, которое постоянно дорожает. Запретить дилерам продавать машины дороже прайс-листов? Тогда машины будут в дефиците и станут уходит из-под полы. Ограничить маржу дилеров? Да, отчасти это работало, когда действовала максимальная цена перепродажи.

В общем, некоторые рычаги есть, но главный рычаг — это насыщенность рынка. Будет много машин — станут божескими цены. Сохранится дефицит — мы вспомним советское торговое прошлое, когда бэушная машина на рынке была вдвое дороже новой, цену на которую устанавливало государство.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены (кстати, начальная комплектация стала попроще, что отразилось на стоимости седана).

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС