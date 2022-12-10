Оказалось, что меньшая глубина протектора имеет не только минусы, но и один очень интересный плюс.

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Этот тест проводился в США, и его результаты нас заинтересовали. Сравнивались подержанные всесезонные шины Michelin CrossClimate 2 (лидеры теста Benson) и новые бюджетные Tomket Allyear, стоимость которых идентична.

Глубина протектора шин CrossClimate 2 на момент теста составляла 2,2 миллиметра. После установки на автомобиль на них проехали 2500 миль (4000 км). То же расстояние перед испытаниями пробежали и шины Tomket Allyear. Автомобили были идентичными — два Volkswagen Golf.

Несмотря на глубину протектора, подержанные шины Michelin позволили пройти круг на заснеженной трассе быстрее, чем Tomket. Бюджетные шины разочаровали недостаточной поворачиваемостью.

На мокрой дороге все оказалось менее однозначно. Судя по цифрам секундомера, новые Tomket были немного быстрее на круге. Шины Michelin, когда не аквапланировали, обеспечивали значительно лучшее сцепление с дорогой и управляемость. Tomket же, казалось, постоянно были на грани срыва.

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На сухой дороге шины Michelin во всем превзошли новые Tomket. Шины обычно становятся лучше по мере износа (но только в условиях езды по сухому асфальту), так как чем меньше протектор, тем меньше гуляют его блоки по время маневров.

Вывод делается однозначный — подержанные премиальные шины лучше, но надо понимать, что в дождливую погоду они будут проигрывать шинам с более глубоким протектором. Кроме того, меньшая глубина протектора изношенных шин не позволит пользоваться ими так же долго, как новыми.

Обновленный седан Geely Emgrand — названы цены.

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Фото: Jimmy Nilsson Masth / Unsplash