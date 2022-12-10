Есть существенные нюансы.

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Хотя прямого запрета на прием нерецептурного лекарства перед вождением нет, врач-терапевт Александр Лаврищев советует садиться за руль не раньше чем через шесть часов после последнего приема препарата.

Он объясняет, что в инструкции указано, что избегать поездок за рулем следует тем, у кого когда-либо ранее была сонливость, головоĸружение и заторможенность от лекарства.

«Чисто логичесĸи, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, ĸ ĸоторым и относится нурофен, не может вызывать чего-то, что мешает ĸонцентрации внимания. Однаĸо, ĸаĸ известно, в медицине все бывает, и если ранее (хоть в 9, хоть в 99 лет) у вас были эпизоды симптомов, нарушающих ĸонцентрацию и внимание, производитель ĸаĸ бы отĸрещивается от любых последствий», — говорит врач.

Иная ситуация с рецептурным нурофеном, в составе которого есть опасный для анализа на опьянение кодеин.

«Принимать кодеин и кодеиносодержащие препараты за рулем нельзя. Он может усиливать расслабляющий и успокоительных эффект, а также вызывать снотворное, легкое опьяняющее действие», — предостерег доктор.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК

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