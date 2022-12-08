Этот способ покупки авто с пробегом набирает обороты в РФ — журнал За рулем

Этот способ покупки авто с пробегом набирает обороты в РФ

С января по октябрь 2022 года объемы продаж автомобилей с пробегом частными лицами сократились на 10%, поэтому дилеры ищут новые способы пополнения своих складов.

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Подержанные автомобили в этом году стали чаще продавать и покупать на аукционах. Интерес вырос на фоне дефицита новых предложений — сегмент б/у машин сократился лишь на 20% на фоне падения продаж новых автомобилей на 60%.

Дилеры ищут машины для замещения канала trade-in. Пока предложения обеспечены за счет массовых распродаж корпоративных парков и желания физлиц оперативно продать автомобиль. До текущего года около 10–20% дилеров принимали участие в аукционах, сейчас уже до 60–70%.

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В 2022 году рынок аукционов подержанных автомобилей в РФ вырос на 40%, подсчитали на аукционной площадке Carlink. Наибольший рост фиксировался в сегменте легковых автомобилей и коммерческом транспорте.

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Аукционы — один из способов пополнения складских запасов. Причем речь не о банкротных торгах, на которых участвует небольшое число дилеров. Главные аукционы — от лизинговых компаний, импортеров и прочих. На рынке аукционов активно продают транспорт ушедшие компании или сократившие присутствие в России. Кто-то уменьшает число эксплуатируемых машин, переходя на корпоративные такси, а кто-то полностью распродает свои автопарки.

Однако специалисты рынка считают, что эта ситуация «ситуативная», и все может быстро измениться.

Источник: kommersant.ru

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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