Эти автомобили перестанут продавать в России

Эксперты оценили, какие популярные марки уйдут с российского рынка.

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На складах дилеров заканчиваются запасы закупленных ранее автомобилей европейских и американских марок, а по схеме параллельного импорта пока в страну ввозятся лишь единичные экземпляры.

Эксперты авторынка уверены, что в ближайшее время из салонов могут исчезнуть автомобили Skoda, Renault, Volvo, Volkswagen и Mazda. С рынка могут уйти также Audi, Jaguar, Land Rover и BMW.

Хуже всего в данной ситуации приходится монобрендовым дилерам, которые торговали определенными марками автомобилей. Они несут значительные убытки. И даже поставки по параллельному импорту не смогут поправить ситуацию: из-за логистики и растаможки цены на ввозимые единичные машины сильно завышены.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в продаже появляется все больше автомобилей китайских марок. Кроме того, уже в следующем году ожидается выход на рынок авто из Ирана и Индии.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash