Россиянин похитил у иностранца почти триста канистр с маслом

Инцидент произошел в подмосковной Балашихе. 276 канистр моторного масла исчезли из грузового прицепа на стоянке.

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Главное управление МВД России по Московской области сообщает, что 36-летний ранее судимый житель Балашихи задержан по подозрению в краже.

Ранее в полицию поступило заявление от 23-летнего жителя Республики Беларусь о том, что неизвестные разрезали тент прицепе его грузовой машины, стоящей на автостоянке на 179-м километре ЦКАД, и похитили 276 канистр моторного масла на общую сумму 505 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 36-летний ранее судимый житель Балашихи. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ („Кража“)», — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, он заключен под стражу.

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Источник: moslenta.ru

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