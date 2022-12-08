Россиянин похитил у иностранца почти триста канистр с маслом — журнал За рулем

Россиянин похитил у иностранца почти триста канистр с маслом

Инцидент произошел в подмосковной Балашихе. 276 канистр моторного масла исчезли из грузового прицепа на стоянке.

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Главное управление МВД России по Московской области сообщает, что 36-летний ранее судимый житель Балашихи задержан по подозрению в краже.

Ранее в полицию поступило заявление от 23-летнего жителя Республики Беларусь о том, что неизвестные разрезали тент прицепе его грузовой машины, стоящей на автостоянке на 179-м километре ЦКАД, и похитили 276 канистр моторного масла на общую сумму 505 тысяч рублей.

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«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 36-летний ранее судимый житель Балашихи. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ („Кража“)», — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, он заключен под стражу.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: moslenta.ru

Фото: depositphotos.com

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