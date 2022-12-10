Главные правила безопасной езды в снегопад от автоинструктора

Касается как новичков, так и бывалых водителей.

Для снижения риска дорожно-транспортных происшествий в зимний период необходимо соблюдать три главных правила: следить за скоростью, держать безопасную дистанцию и избегать резких поворотов руля.

Инструктор по экстремальному вождению Юлия Квасова предупредила, что все маневры: перестроения, остановки, повороты — лучше предусмотреть заранее.

Дистанцию на зимней дороге желательно увеличивать, а вот плавная работа рулем сделает дорогу не только безопаснее, но и комфортнее.

«Просто у нас люди невнимательные. Смотрят, в основном, в гаджеты. И, к сожалению, для них это не очевидно, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Казалось бы, элементарные вещи, но об этом никто не думает», — посетовала автоинструктор.

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Источник: iReactor

Фото: vk