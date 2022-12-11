Медведица с медвежатами спряталась от пурги на остановке (видео) — журнал За рулем

Медведица с медвежатами спряталась от пурги на остановке (видео)

В поисках пищи они разворошили мусорку, а затем попытались согреться, забравшись на лавку.

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Декабрь в Камчатском крае выдался морозным: зима в этом регионе вступает в свои права незамедлительно. Да так, что несладко порой приходится не только людям, но и диким зверям.

Житель поселка Таежный заснял медведицу с двумя медвежатами, спрятавшихся от пурги на остановке.

Чтобы не замерзнуть, звери забрались на лавку и обнялись — на этих кадрах видно, как детеныши прижались к маме.

Остается надеяться, что вскоре семейство, как и положено, отправится спать в берлогу и беззаботно проспит до весны.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: Unsplash

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