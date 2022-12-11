Безработный «раздел» машины каршеринга на миллион рублей — журнал За рулем

Безработный «раздел» машины каршеринга на миллион рублей

Что он делал с ворованными рулями и подушками безопасности — не сообщается.

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Каршеринговые —значит ничьи? Вероятно, именно так решил 31-летний безработный житель Тверской области, которого поймали сотрудники полиции из подмосковных Химок.

Больше всего злоумышленника интересовали рули и подушки безопасности — всего он украл их на миллион рублей.

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По данным полиции, преступник обчистил пять каршеринговых автомобилей.

Сейчас мужчина находится за решеткой — суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ГУ МВД РФ по Московской области

Фото: depositphotos.com

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