Безработный «раздел» машины каршеринга на миллион рублей

Как сдержать цены на новые автомобили

Каршеринговые —значит ничьи? Вероятно, именно так решил 31-летний безработный житель Тверской области, которого поймали сотрудники полиции из подмосковных Химок.

Больше всего злоумышленника интересовали рули и подушки безопасности — всего он украл их на миллион рублей.

Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

По данным полиции, преступник обчистил пять каршеринговых автомобилей.

Сейчас мужчина находится за решеткой — суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.