Безработный «раздел» машины каршеринга на миллион рублей

Каршеринговые —значит ничьи? Вероятно, именно так решил 31-летний безработный житель Тверской области, которого поймали сотрудники полиции из подмосковных Химок.
Больше всего злоумышленника интересовали рули и подушки безопасности — всего он украл их на миллион рублей.
По данным полиции, преступник обчистил пять каршеринговых автомобилей.
Сейчас мужчина находится за решеткой — суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ГУ МВД РФ по Московской области
Фото: depositphotos.com