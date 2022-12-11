В Бразилии продают универсал Lada Laika SW: смотрите, в каком он состоянии

Владелец просит за авто чуть более 200 тысяч рублей.

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В Бразилии продают 30-летний универсал Lada Laika SW с пробегом 300 тысяч километров. Владелец перекрасил кузов автомобиля в матовый цвет, отделал салон кожзамом и хочет за авто 15 тысяч реалов (206 тысяч рублей).

По заверению продавца, автомобиль на ходу, имеются лишь несколько вмятин на кузове и следы коррозии.

Универсал укомплектован генератором Bosch и тормозной системой от седана Fiat Tempra. Двигатель универсала почти в идеальном состоянии. Как говорит владелец, мотор не жрет масло и не дымит.

Эти автомобили продавали в Бразилии с 1990 по 1995 годы.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: PROКроссоверы

Фото: sp.olx.com.br