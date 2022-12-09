Новый Toyota Harrier теперь можно купить и в России: сколько стоит

Кроссовер дебютировал в Японии в апреле этого года.

Материалы по теме Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Дилеры в России стали предлагать купить Toyota Harrier — ранее в нашей стране он официально не продавался.

Несмотря на то, что в Японии цена кроссовера составляет 3–5 млн иен (1,4–2,3 млн рублей по текущему курсу), в России Харриер стоит примерно в два раза больше.

«Привозные» автомобили предлагаются за 2,93–4,37 млн рублей, в зависимости от комплектации. Но и это цены не окончательные: как предупреждают дилеры, точная стоимость каждого конкретного автомобиля определяется непосредственно в день заключения договора в соответствии с текущим курсом валют.

Toyota Harrier четвертого поколения построен на новой модульной платформе TNGA-K, модель получила полностью независимую подвеску. Привод может быть как полным, так и передним, в зависимости от комплектации.

Кроссовер оснащен 2-литровым 171-сильным атмосферником и гибридной силовой установкой e-Four на базе 2,5-литрового 178-сильного ДВС и электромотора на задней оси.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Toyota