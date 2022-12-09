Что будет, если взять мотовездеход и превратить его в пожирающего бензин водяного демона для адреналинщиков? Получится «Тайфун».
Этот «водный внедорожник» от Shadow Six Racing — единственный в своем роде. Он предназначен для любителей автоспорта и оборонки.
Он может перевозить до трех пассажиров и весит 1074 кг. Его корпус изготовлен из титана и углеродного волокна, а в движение внедорожник приводят два турбированных четырехцилиндровых двигателя Yamaha GP1800 SCHO R.
В результате «Тайфун» может развивать скорость до 130 км/ч — есть от чего накачаться адреналином.
Цена «Тайфуна» тоже впечатляет — 250 399 долларов. В переводе на наши деньги по сегодняшнему курсу это примерно 15,67 млн рублей.
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Фото, видео: YouTube