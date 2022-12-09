В Минпромторге озвучили, что будет с российским авторынком в 2023 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в следующем году рост продаж автомобилей по сравнению с этим годом ожидается за счет «Москвича» и Haval.
«Будет налаживаться и увеличиваться производство на базовых предприятиях. В первую очередь это АВТОВАЗ, вновь появившийся „Москвич“, Haval также наращивает объемы производства», — отметил он.
При этом Мантуров уточнил, что прогнозные показатели на этот год сохраняются прежними: падение по сравнению с 2021 годом составит 55%, продажи не превысят 750 тыс. автомобилей.
Что касается 2023 года, то эксперты ожидают продажи порядка 670 тыс. машин, что станет историческим минимумом за последние годы.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ПРАЙМ
Фото: depositphotos.com