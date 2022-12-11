Что будет, когда закончится бензин. В смысле, вообще весь бензин (видео)

Постапокалиптические фильмы и сериалы, где герои перемещаются на машинах с ДВС, у многих вызывают оправданный скепсис.

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Действительно, объемы и само наличие запасов каких-либо нефтепродуктов в мрачном, более или менее отдаленном будущем после конца света, находятся под большим вопросом.

И топливо для машин может кончиться гораздо раньше, уверены создатели новой социальной рекламы из Европы. Например, зимой 2023 года.

Спойлерить сюжет смысла нет, а сводится все к призыву о переходе на альтернативные источники энергии. Тут, правда, стоит заметить, что если имеется в виду переход к электромобилям, то с вариантами их зарядки в постапокалиптическом мире тоже может возникнуть (не сочтите за каламбур) напряженка. Впрочем, о постапокалипсисе в ролике нет ни слова, а потому и мы будем сохранять позитивный настрой.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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Фото: скриншот Youtube