Водитель, устроивший полет на машине в Петербурге, готовится к новым заездам

Свое «летающее» авто он обещал разыграть в лотерею.

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Житель Красноярска Сергей Полев, устроивший на своем черном автомобиле Skoda полет на мосту в Санкт-Петербурге, забрал свой автомобиль со штрафстоянки и заявил о готовности к новым скоростным шоу.

Полет на скорости 150 км/ч гонщик продемонстрировал в октябре прошлого года. В качестве трамплина он использовал Верхний Лебяжий мост. Колеса автомобиля во время прыжка оторвались от земли, а при приземлении машина высекла сноп искр.

За данное нарушение Полев полгода провел в следственном изоляторе. После выхода он забрал со штрафстоянки Skoda Octavia, отремонтировал ее и готов разыграть в лотерею между своими подписчиками в одной из социальных сетей.

Вместе с тем он заявил, что готов к новым эпатажным заездам и собирается приобрести новый автомобиль.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Kras Mash