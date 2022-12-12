Как доработать велосипед, чтобы было тепло ездить

Серьезные минусовые температуры пришли в Cтоличный регион, но доставку еды горожанам никто не отменял.

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Многие курьеры продолжают свой нелегкий путь на велосипедах, и некоторых из них это подталкивает к неординарным для российских реалий решениям.

По соцсетям разошлась фотография велосипеда, сделанная на Смоленской площади: у байка на руле закреплены специальные муфты, обернутые термоизоляцией. Таким образом руки райдера остаются в тепле.

Многие комментаторы нашли это ноу-хау остроумным, но кое-кто заметил, что такие муфты давно известны мотоциклистам, мамам с колясками и велосипедистам в северных странах.

Однако все сходятся в том, что курьеры выполняют сложную и важную работу, да еще и стремятся делать ее при любых погодных условиях.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram / Что там в Москве?

Фото: АГН «Москва», t.me/mosmap