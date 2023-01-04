Топ-5 автомобильных марок по продажам в России в 2022 году

Год завершился, но результаты продаж за 12 месяцев объявят только после новогодних праздников. Но и по итогам 11 месяцев статистика AEB ведущая пятерка уже определилась.
В нее вошли:
- Lada — 164 636 шт. (-49%)
- Kia — 63 237 шт. (-67%)
- Hyundai — 53 624 шт. (-66%)
- Haval — 29 023 шт. — (17%)
- УАЗ — 23 153 шт. — 66% (-20%).
Как видим, все бренды из Топ-5 ушли в минус, а в 2023 году лидеры, скорее всего, поменяются. Разумеется, АВТОВАЗ, УАЗ и Haval c нами надолго, а вот место «корейцев» с большой вероятностью займут новые «китайцы». Хотя рынок непредсказуем, возможно и иранским маркам удастся раскрутиться в условиях модельного дефицита.
Прежние лидеры: Renault, Skoda, VW, Toyota, Mitsubishi, Peugeot до сих пор лишь распродают остатки, новых поступлений не предвидится. Впрочем, есть надежда на параллельный импорт машин этих брендов, но с этим все очень нестабильно и непредсказуемо.
- Россияне раскупили почти все новые авто в Белоруссии.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
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