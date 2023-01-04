Топ-5 автомобильных марок по продажам в России в 2022 году

В лидирующую пятерку вошли два российских бренда.

Материалы по теме Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

Год завершился, но результаты продаж за 12 месяцев объявят только после новогодних праздников. Но и по итогам 11 месяцев статистика AEB ведущая пятерка уже определилась.

В нее вошли:

Lada — 164 636 шт. (-49%)

Kia — 63 237 шт. (-67%)

Hyundai — 53 624 шт. (-66%)

Haval — 29 023 шт. — (17%)

— (17%) УАЗ — 23 153 шт. — 66% (-20%).

Материалы по теме Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АВТОВАЗ

Как видим, все бренды из Топ-5 ушли в минус, а в 2023 году лидеры, скорее всего, поменяются. Разумеется, АВТОВАЗ, УАЗ и Haval c нами надолго, а вот место «корейцев» с большой вероятностью займут новые «китайцы». Хотя рынок непредсказуем, возможно и иранским маркам удастся раскрутиться в условиях модельного дефицита.

Прежние лидеры: Renault, Skoda, VW, Toyota, Mitsubishi, Peugeot до сих пор лишь распродают остатки, новых поступлений не предвидится. Впрочем, есть надежда на параллельный импорт машин этих брендов, но с этим все очень нестабильно и непредсказуемо.

Россияне раскупили почти все новые авто в Белоруссии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: Depositphotos