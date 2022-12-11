Дерзкий нарушитель наехал на сотрудника ДПС (видео) — журнал За рулем

Дерзкий нарушитель наехал на сотрудника ДПС (видео)

Случай произошел в Новой Москве.

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Водитель Honda проехал на красный свет в Новой Москве, после чего его остановили сотрудники ДПС. В ответ на просьбу предъявить документы водитель резко дал газу, протащив инспектора несколько десятков метров.

Полицейский упал в сугроб, а нарушитель скрылся с места ДТП. Теперь его ищут.

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«Старший лейтенант полиции для оказания помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы», — сообщили в правоохранительных органах.

Владелец этой машины оказался неисправимым нарушителем ПДД. За 2022 год он получил 270 штрафов и еще не оплатил их полностью. По факту случившегося заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).


Источник: РИА «Новости»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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