Дерзкий нарушитель наехал на сотрудника ДПС (видео)

Водитель Honda проехал на красный свет в Новой Москве, после чего его остановили сотрудники ДПС. В ответ на просьбу предъявить документы водитель резко дал газу, протащив инспектора несколько десятков метров.
Полицейский упал в сугроб, а нарушитель скрылся с места ДТП. Теперь его ищут.
«Старший лейтенант полиции для оказания помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы», — сообщили в правоохранительных органах.
Владелец этой машины оказался неисправимым нарушителем ПДД. За 2022 год он получил 270 штрафов и еще не оплатил их полностью. По факту случившегося заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).
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Источник: РИА «Новости»
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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