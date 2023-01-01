Хитрая примочка для ремонта в своем гараже

Она спасет вас во многих ситуациях и стоит недорого.

Материалы по теме 6 незаменимых приспособлений для гаража: а у вас такие есть?

Есть инструменты, без которых ремонт автомобиля может показаться наказанием. К примеру, уронили вы какой-то винт в недра подкапотного пространства или лампочка провалилась в фару.

Иной раз чтобы достать такую деталь, приходится откручивать некоторые элементы конструкции, но есть простой способ избежать этого — магнитная удочка. Она должна быть в каждом гараже, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Гибкий стержень с магнитом на конце быстро схватит потерявшуюся гайку или другую детальку. Лучше всего приобрести удочку со встроенным фонариком.

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