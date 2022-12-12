«Мандариновая» трасса: цитрусовые усыпали дорогу под Челябинском

Фура с мандаринами перевернулась на трассе М-5.

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Жители близлежащих населенных пунктов могут набрать мандаринов на новогодний стол прямо на дороге: из перевернувшейся на трассе под Челябинском фуры высыпались тонны цитрусовых.

По предварительным данным, днем 11 декабря 2022 года на трассе М-5 28-летний водитель грузового автомобиля Volvo не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение со стоящим на дороге автомобилем КАМАЗ.

Очевидцы утверждают, что запах цитрусовых чувствуется издалека.

Водителя Volvo привлекли к административной ответственности за превышение скорости. Выяснилось, что для него это 12-е нарушение за год.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Известия

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Видео: YouTube