«Мандариновая» трасса: цитрусовые усыпали дорогу под Челябинском

Жители близлежащих населенных пунктов могут набрать мандаринов на новогодний стол прямо на дороге: из перевернувшейся на трассе под Челябинском фуры высыпались тонны цитрусовых.
По предварительным данным, днем 11 декабря 2022 года на трассе М-5 28-летний водитель грузового автомобиля Volvo не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение со стоящим на дороге автомобилем КАМАЗ.
Очевидцы утверждают, что запах цитрусовых чувствуется издалека.
Водителя Volvo привлекли к административной ответственности за превышение скорости. Выяснилось, что для него это 12-е нарушение за год.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Известия
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Видео: YouTube