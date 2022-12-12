«Мандариновая» трасса: цитрусовые усыпали дорогу под Челябинском — журнал За рулем

«Мандариновая» трасса: цитрусовые усыпали дорогу под Челябинском

Фура с мандаринами перевернулась на трассе М-5.

Материалы по теме
Сколько автобрендов осталось в России: статистика удручает

Жители близлежащих населенных пунктов могут набрать мандаринов на новогодний стол прямо на дороге: из перевернувшейся на трассе под Челябинском фуры высыпались тонны цитрусовых.

По предварительным данным, днем 11 декабря 2022 года на трассе М-5 28-летний водитель грузового автомобиля Volvo не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение со стоящим на дороге автомобилем КАМАЗ.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Очевидцы утверждают, что запах цитрусовых чувствуется издалека.

Водителя Volvo привлекли к административной ответственности за превышение скорости. Выяснилось, что для него это 12-е нарушение за год.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Известия

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Видео: YouTube

Наше новое видео
Две Лады по одной цене — какую выбрать?
Когда появится родстер «Крым» — новые подробности
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров174
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: