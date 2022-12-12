Народный фронт собрал для победы 30 млн рублей — журнал За рулем

Народный фронт собрал для победы 30 млн рублей

На эти деньги были куплены и отправлены военнослужащим из Подольска в зону СВО оптические приборы.

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На передовую были доставлены тепловизионные монокуляры и прицелы. Деньги на них были собраны неравнодушными подольчанами при поддержке главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова и благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи г. Подольска» в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

Сам сбор был организован по просьбам жителей города, желающих помочь военным и своим мобилизованным землякам, еще в августе.

«Благодаря личной поддержке главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова, силами всех горожан и предприятий мы собрали колоссальную сумму, которую отправили на закупку оптики. Теперь идет закупка предметов быта и теплых вещей для наших ребят. Будем помогать и дальше, работа по сбору продолжается», — рассказал президент благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи г. Подольска» Дмитрий Николаев.

Груз на передовую представители Народного фронта доставили лично.

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«Эти технические средства помогут не только сохранить жизнь и здоровье ребят, но и приблизят нашу общую Победу», — добавил координатор проекта Народного фронта «Все для Победы!» Сергей Кошкарев.

В ответ бойцы записали видео, в котором поблагодарили своих земляков, принимавших участие в сборе средств.

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Фото: Народный фронт

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