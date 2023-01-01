Этот Плимут отмыли впервые за 43 года: вот что под слоем грязи

Седан Plymouth PJ 1935 года — автомобиль времен Великой депрессии, с богатой историей, который использовался в качестве бюджетного экономичного автомобиля.

PJ попал в студию детейлинга Ammo NYC для тщательной очистки и запуска 87-летнего двигателя с помощью главного механика. Позднее этот автомобиль будет выставлен на продажу.

Это был самый большой недорогой автомобиль на рынке, который потреблял значительно меньше топлива, чем конкуренты. Было продано более 350 000 единиц Plymouth PJ, и один из них оказался в гараже в 1983 году

С тех пор этот Plymouth PJ 1935 года выпуска не двигался с места. Однако ведущий вышеприведенного видео подсчитал, что автомобиль не подвергался надлежащей мойке и чистке дольше, чем хранился, то есть 43 года.

Классический довоенный Plymouth был, конечно, в плачевном виде. Нынешние владельцы хотели вернуть его в рабочее состояние, а затем продать достойному покупателю для тщательной реставрации. Для этого в Ammo NYC взялись за работу и тщательно проработали ржавую четырехдверку внутри и снаружи.

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Это оказалось непростой задачей. Интерьер за долгие годы стал домом для других живых существ, что привело к отвратительному состоянию обивки.

После того как детейлировка была завершена, пришло время снова запустить Plymouth. К счастью, шестицилиндровый двигатель с ревом вернулся к жизни под руководством опытного механика.

Видео: Ammo NYC/YouTube

Фото: Depositphotos