Каким было движение на улицах Сан-Франциско в 1906 году. Реальное видео в цвете!

Знаменитые канатные трамваи, множество автомобилей, соседствующих с омнибусами и прочими повозками на конной тяге, велосипедисты, степенные господа и то и дело бегающие перед кинокамерой мальчишки... Кажется, вот-вот произойдет ДТП!

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Порядок на грани хаоса — наверное, так можно именовать то, что вам предстоит увидеть в этом ролике. Youtube-канал NASS, пользуясь обширными архивами Prelinger Archives, состоящими из уникальных кинопленок начала-середины прошлого века, опубликовал видео поездки по улице Market Street в Сан-Франциско. Запись сделана 14 апреля 1906 года, за четыре дня до землетрясения и обширных пожаров в городе, уничтоживших 80% зданий.

Кинокамера, установленная на передке канатного трамвая (уже тогда этот транспорт был визитной карточкой Сан-Франциско), снимает поездку от точки между 8-й и 9-й улицами на восток до знаменитого здания паромной переправы Ferry Building. В новой версии ролика частота кадров увеличена до 60 кадров в секунду, разрешение поднято до HD, а также улучшена четкость и яркость.

Вкупе с работами по раскрашиванию видео и «полировке» компьютерной графикой, а также с хорошо подобранной звуковой дорожкой, картина получается невероятно реалистичной — хоть авторы подчеркивают, что перечисленное добавлено для атмосферы и не является полностью исторически достоверным. Как бы там ни было, мы смотрим на видео, которому недавно исполнилось 116 лет, и в это просто невозможно поверить.

Движение правостороннее, но практически все автомобили — с правым расположением руля. Это было бы неудобно при обгонах, если бы они выполнялись, как сейчас. Но ничего подобного мы не видим — автомобили (коих уже очень и очень много!) лавируют по улице в почти произвольном порядке, и точно также двигаются по проезжей части гужевые повозки (их тоже еще немало), велосипеды и пешеходы.

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Относительный порядок являют собой те самые трамваи, а также... троллейбусы (!), двигающиеся перпендикулярно трамваям. Все 12 минут, что идет видео, невозможно избавится от ощущения, что вот-вот произойдет ДТП. Но ситуацию спасает то, что скоростей практически нет: все участники двигаются со скоростью пешехода или чуть быстрее. Вот для сравнения видео того же маршрута, но в обратном направлении, снятое примерно на 30 лет позже. Лошади исчезли, скорости выросли, на улицах появились четкие правила и... светофоры.

Видео: Youtube / NASS