Водитель пикапа залил бензин... в кузов (видео)

Кандидат на премию Дарвина номер один! Надеемся, он все же вовремя понял, насколько это глупо...

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Этот ролик уже более полутора лет гуляет по Сети, но создается впечатление, что популярности он не теряет, а лишь набирает, то и дело появляясь во все новых и новых источниках. Похоже, это рискует стать даже не мемом, а прямо-таки виртуальным памятником человеческого глупости. Да, очередным — но весьма выдающимся.

Дело происходит на заправочной станции в США. Пара, которая снимает происходящее на телефон, долго не может поверить в то, что они видят это своими глазами. Но это действительно так: мужик затянул кузов пикапа полиэтиленовой пленкой и налил его доверху бензином. Остается загадкой, как он объяснил работникам заправки оплату такого объема топлива. Ну, а как проходила его дальнейшая поездка, смотрите в видео.

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Источник: Youtube / Диванный аналитик