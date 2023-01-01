В смысле «подшипники из дерева»? Такие ставят даже на подводные лодки!

Это было довольно распространенным конструктивным решением в советских субмаринах 1970-х годов. Почему же не использовалась, казалось бы, куда более подходящая сталь?

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Деревянные дейдвудные подшипники — то есть подшипники скольжения с запрессованными в трубу планками — инженеры придумали использовать в конструкции привода гребных винтов. Фокус объяснялся просто: дерево делало механизм почти бесшумным, что позволяло подводной лодке долго оставаться незамеченной.

Конечно, древесина требовалась особая: в таких подшипниках применяют бакаутовое дерево — иначе гваякумовое, бакаут или железное дерево. Последний вариант названия вполне правомерен: прочность по шкале Янка у бакаута составляет 4500 единиц, тогда как у славящихся своими свойствами сосны и дуба — 1225 и 1290 соответственно.

Кроме того, в составе бакаута до 25% объема — это смола! А значит, смазки в процессе эксплуатации сделанные из такого дерева подшипники не потребуют. И да, они будут очень тихими. Подшипники из железного дерева, кроме СССР, использовали многие страны с подводным флотом. А сейчас применяют на небольших судах, а также в отделке железнодорожных вагонов и в авиатехнике.

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Источник: ixbt.com

Фото: ФГБУ «ЦВММ», скриншот видео Youtube