В смысле «подшипники из дерева»? Такие ставят даже на подводные лодки! — журнал За рулем

В смысле «подшипники из дерева»? Такие ставят даже на подводные лодки!

Это было довольно распространенным конструктивным решением в советских субмаринах 1970-х годов. Почему же не использовалась, казалось бы, куда более подходящая сталь?

Материалы по теме
Сколько автобрендов осталось в России: статистика удручает

Деревянные дейдвудные подшипники — то есть подшипники скольжения с запрессованными в трубу планками — инженеры придумали использовать в конструкции привода гребных винтов. Фокус объяснялся просто: дерево делало механизм почти бесшумным, что позволяло подводной лодке долго оставаться незамеченной.

Конечно, древесина требовалась особая: в таких подшипниках применяют бакаутовое дерево — иначе гваякумовое, бакаут или железное дерево. Последний вариант названия вполне правомерен: прочность по шкале Янка у бакаута составляет 4500 единиц, тогда как у славящихся своими свойствами сосны и дуба — 1225 и 1290 соответственно.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Кроме того, в составе бакаута до 25% объема — это смола! А значит, смазки в процессе эксплуатации сделанные из такого дерева подшипники не потребуют. И да, они будут очень тихими. Подшипники из железного дерева, кроме СССР, использовали многие страны с подводным флотом. А сейчас применяют на небольших судах, а также в отделке железнодорожных вагонов и в авиатехнике.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: ixbt.com

Фото: ФГБУ «ЦВММ», скриншот видео Youtube

Наше новое видео
Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров99
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: