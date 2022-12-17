Бесполезные допы: вот на чем можно сэкономить при покупке авто — журнал За рулем

Бесполезные допы: вот на чем можно сэкономить при покупке авто

Цена на машину с этими ненужными функциями иногда вырастает значительно.

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Стоимость новых автомобилей в салонах бьет все рекорды. А при этом продавцы еще пытаются навязать покупателю авто с дополнительными опциями, от многих из которых можно совершенно безболезненно отказаться. Без них и цена будет ниже, и технически автомобиль хуже не станет.

По мнению опрошенных автомобилистов, самая бесполезная штука в авто — подрулевые лепестки для переключения скоростей. Они в машинах частенько есть, но ими почти никто не пользуется.

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Спокойно можно отказаться и от автоматических дверей — их считают бесполезными 24% респондентов.

Каждый пятый опрошенный называет ненужным люк в крыше.

В топ-5 ненужных функций в автомобиле также вошли электропривод боковых зеркал и функция динамического рулевого управления — их признали бесполезными 15% и 6% соответственно.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Slashgear

Фото: depositphotos.com

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