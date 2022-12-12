На Крымский мост перестали пускать некоторые машины — журнал За рулем

На Крымский мост перестали пускать некоторые машины

Это связано с терактом, который произошел на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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С 11 декабря 2022 года проезд для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн закрыт. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта России.

«С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа „Газель“, движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — говорится в заявлении.

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Это ограничение — временное, но сколько оно продлится, на сайте Минтранса не сообщается. Сказано только, что об этом будет сообщено дополнительно.

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Ограничение не коснется легкового транспорта и автобусов, которые могут ездить по Крымскому мосту в обе стороны в штатном режиме.

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт — ехавший по нему грузовик взорвался, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и пожару на железнодорожной части моста. Погибли три человека.

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Фото: ИЦ «Крымский мост»

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