Как делают масляные фильтры в Индии (видео)

Утверждается, что дело происходит в Индии. Условия показаны довольно кустарные: многие операции делаются буквально на глазок, оборудование старое, культура производства в целом на низком уровне.
В комментариях мнения разделились: кто-то опасается того, что такие запчасти могут начать поставлять в Россию, а кто-то замечает, что показанное в ролике ничем особо не отличается от того, что есть на некоторых других заводах — и российских, и иностранных.
В начале декабря сообщалось о том, что Россия просит Индию помочь с запчастями для автомобилей.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Видео: YouTube / Evidz
Фото: скриншот видео YouTube