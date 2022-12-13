Как делают масляные фильтры в Индии (видео)

В тематических пабликах и каналах широко распространяется видео, иллюстрирующее изготовление масляных фильтров для легковых автомобилей на некоем предприятии.

Материалы по теме Сколько автобрендов осталось в России: статистика удручает

Утверждается, что дело происходит в Индии. Условия показаны довольно кустарные: многие операции делаются буквально на глазок, оборудование старое, культура производства в целом на низком уровне.

В комментариях мнения разделились: кто-то опасается того, что такие запчасти могут начать поставлять в Россию, а кто-то замечает, что показанное в ролике ничем особо не отличается от того, что есть на некоторых других заводах — и российских, и иностранных.

В начале декабря сообщалось о том, что Россия просит Индию помочь с запчастями для автомобилей.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: YouTube / Evidz

Фото: скриншот видео YouTube