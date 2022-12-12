Назван предельный пробег, с каким машину лучше не покупать

Существует опасный рубеж, после которого большинство автомобилей потребуют ремонта кузова или двигателя.

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Рынок б/у автомобилей в России огромный. Но у каждого из них существует свой ресурс, после достижения которого владение такой машиной превратится не в удовольствие, а в головную боль.

Так, автоэксперт Вячеслав Субботин советует выбирать автомобили, пробег которых не достиг 500 тысяч километров.

«Примерно 500 тысяч километров — та цифра, после которой дальше нужно уже стопроцентно менять мотор (а, может быть, даже и раньше). На этом пробеге обычно кузов уже гнилой. Да и 300 тысяч тоже спорный вопрос, я бы рассматривал в крайнем случае именно такую цифру. Удобно покупать машину со 100 или 150 тысячами километров пробега: и цена приемлемая, и ресурс еще есть», — порекомендовал эксперт.

Он также обратил внимание, что на долговечность автомобиля влияет не только пробег, но и тип конструкции. Вариатор и коробка с двумя сцеплениями потребуют ремонта гораздо раньше, чем классические автомат и механика.

Что же касается состояния кузова, то если вы точно знаете, что предыдущий хозяин провел антикоррозийную обработку и на кузове нет гнили в скрытых полостях, порогах, дверях, крышке багажника, лонжеронах снизу — брать можно, подытожил автоэксперт.

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Источник: Вечерняя Москва