С днем рождения, МАДИ! — журнал За рулем

С днем рождения, МАДИ!

13 декабря Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету исполняется 92 года.

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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет — старейший вуз России, учебный и научно-исследовательский центр в области автомобильной промышленности и транспорта, дорожного, мостового и аэродромного строительства.

Был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР № 748 от 13 декабря 1930 года, на базе автодорожного факультета Московского института инженеров железнодорожного транспорта и Высшей автодорожной школы ЦУДОРТРАНСа.

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С 2010 года институт носит название Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Научно-педагогическую работу здесь вели свыше 800 профессоров и преподавателей, в том числе около 100 докторов и около 500 кандидатов наук.

Сегодня в МАДИ обучают студентов по 32 специальностям, выпуская бакалавров, магистров, инженеров, менеджеров. Университет поддерживает связи со структурами дорожного хозяйства Москвы и регионов.

И среди наших авторов есть специалист, получивший образование в этом вузе.

Выпускник МАДИ

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

С днем рождения, МАДИ!
— Для меня МАДИ не просто место обучения, но и серьезная часть моей жизни. Поступать туда я решил еще в шестом классе.

Одной учебой дело не ограничилось — я участвовал в проекте «Формула Студент».

Стараюсь каждый год не пропускать ралли МАДИ. Но самое главное, благодаря этому университету в моей жизни появились самые близкие друзья, которые остаются таковыми и спустя почти 20 лет с того самого первого сентября.

С Днем рождения, родной Универ! Спасибо тебе за все!

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Фото: vk.com/university_madi и «За рулем»

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