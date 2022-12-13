С днем рождения, МАДИ!

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет — старейший вуз России, учебный и научно-исследовательский центр в области автомобильной промышленности и транспорта, дорожного, мостового и аэродромного строительства.
Был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР № 748 от 13 декабря 1930 года, на базе автодорожного факультета Московского института инженеров железнодорожного транспорта и Высшей автодорожной школы ЦУДОРТРАНСа.
С 2010 года институт носит название Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
Научно-педагогическую работу здесь вели свыше 800 профессоров и преподавателей, в том числе около 100 докторов и около 500 кандидатов наук.
Сегодня в МАДИ обучают студентов по 32 специальностям, выпуская бакалавров, магистров, инженеров, менеджеров. Университет поддерживает связи со структурами дорожного хозяйства Москвы и регионов.
И среди наших авторов есть специалист, получивший образование в этом вузе.
Выпускник МАДИ
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:
Одной учебой дело не ограничилось — я участвовал в проекте «Формула Студент».
Стараюсь каждый год не пропускать ралли МАДИ. Но самое главное, благодаря этому университету в моей жизни появились самые близкие друзья, которые остаются таковыми и спустя почти 20 лет с того самого первого сентября.
С Днем рождения, родной Универ! Спасибо тебе за все!
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Фото: vk.com/university_madi и «За рулем»
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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